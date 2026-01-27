Mancava solo lo smartphone per i cani | deriva culturale e relazionale così stiamo rovinando anche il miglior amico dell'uomo

L'introduzione di gadget come lo smartphone per cani riflette un cambiamento nel rapporto tra umani e animali. Questi dispositivi, spesso considerati inutili, evidenziano una tendenza culturale che rischia di allontanare una relazione autentica e significativa con il miglior amico dell'uomo. È importante riflettere su come le innovazioni tecnologiche influenzino il legame con i nostri animali domestici, privilegiando la qualità del rapporto rispetto alla tecnologia.

Un gadget tecnologico presentato al Ces di Las Vegas è l'ennesimo oggetto inutile per un cane e frutto della piega non relazionale che ha preso il rapporto con il "miglior amico" dell'uomo. Stiamo sempre di più umanizzando i cani, rendendoli solo delle pertinenze del nostro egocentrismo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo l'avvistamento di tre cani con un manto blu nella zona di Chernobyl, sono emerse diverse teorie, anche non scientifiche, che collegavano il colore alle radiazioni della centrale del 1986.

