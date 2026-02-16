Perché Rrahmani non è stato espulso per fallo da ultimo uomo su Wesley | salvato dall'infortunio
L’arbitro Colombo non ha espulso Rrahmani per fallo da ultimo uomo su Wesley, perché il regolamento lo ha evitato. Il difensore del Napoli si è salvato grazie a una decisione tecnica, chiamata DOGSO depenalizzato, che permette di non sanzionare un intervento non volontario in area. In quel momento, Rrahmani aveva toccato il pallone in modo involontario, evitando il cartellino rosso.
Da regolamento la decisione dell'arbitro, Colombo, è corretta: si chiama DOGSO depenalizzato e il difensore del Napoli si è "salvato" dal rosso perché il tocco avvenuto in area di rigore non è stato volontario.🔗 Leggi su Fanpage.it
Bologna Juve 0-1 LIVE: espulso Heggem per fallo da ultimo uomo su Openda
Segui in tempo reale la sfida tra Bologna e Juventus, valida per la 15ª giornata di Serie A 202526.
Napoli-Roma 1-1, rigore per i giallorossi per fallo di Rrahmani su Wesley (LIVE)
Il Napoli e la Roma si sono affrontati al Maradona, finendo 1-1, dopo che i giallorossi hanno ottenuto un rigore per fallo di Rrahmani su Wesley.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Napoli-Roma, Colombo non estrae il rosso per Rrahmani: ecco cosa dice il regolamento; Perché Rrahmani non è stato espulso per fallo da ultimo uomo su Wesley: salvato dall'infortunio; Non che ce ne fosse bisogno. Da Gazzetta. Torna anche il Ministro della difesa: perché Rrahmani è spessore tecnico, è intelligenza viva, è padronanza del campo e dello spazio; Infortunio Rrahmani, le condizioni del difensore: quando torna e quante partite salta.
Conte: E’giusto ringraziare l’applauso del pubblico. AI punti avremmo meritato qualcosa in più. Sulle condizoni di Rrahmani- Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo il pari con la Roma: Applausi del pubblico? E' giusto ... iamnaples.it
Diletta Leotta chiede a Conte come sta Rrahmani, lui non si trattiene: Che ne so, così diventa stupidoIl tecnico del Napoli dà in diretta tv una risposta che gli arriva dal cuore. Ormai ha perso il conto degli indisponibili, contro i giallorossi gli è mancato pure McTominay. E non sa cosa accadrà col ... fanpage.it
Tegola per Amir #Rrahmani che è stato costretto a lasciare il campo gioco nel corso del secondo tempo di Napoli-Roma. facebook
Stramaccioni sul rigore assegnato all’Inter, quando Rrahmani affonda il piede e calpesta quello di Mkhitaryan:“Rigore per l’Inter In diretta non l’ho percepito, in passato non sarebbe mai stato rigore. Ma con le nuove regole vengono fischiati, sono episodi orm x.com