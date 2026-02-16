Perché Rrahmani non è stato espulso per fallo da ultimo uomo su Wesley | salvato dall'infortunio

Da regolamento la decisione dell'arbitro, Colombo, è corretta: si chiama DOGSO depenalizzato e il difensore del Napoli si è "salvato" dal rosso perché il tocco avvenuto in area di rigore non è stato volontario.🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui in tempo reale la sfida tra Bologna e Juventus, valida per la 15ª giornata di Serie A 202526.

Il Napoli e la Roma si sono affrontati al Maradona, finendo 1-1, dopo che i giallorossi hanno ottenuto un rigore per fallo di Rrahmani su Wesley.

Conte: E’giusto ringraziare l’applauso del pubblico. AI punti avremmo meritato qualcosa in più. Sulle condizoni di Rrahmani- Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo il pari con la Roma: Applausi del pubblico? E' giusto ... iamnaples.it

Diletta Leotta chiede a Conte come sta Rrahmani, lui non si trattiene: Che ne so, così diventa stupidoIl tecnico del Napoli dà in diretta tv una risposta che gli arriva dal cuore. Ormai ha perso il conto degli indisponibili, contro i giallorossi gli è mancato pure McTominay. E non sa cosa accadrà col ... fanpage.it

Tegola per Amir #Rrahmani che è stato costretto a lasciare il campo gioco nel corso del secondo tempo di Napoli-Roma. facebook

Stramaccioni sul rigore assegnato all’Inter, quando Rrahmani affonda il piede e calpesta quello di Mkhitaryan:“Rigore per l’Inter In diretta non l’ho percepito, in passato non sarebbe mai stato rigore. Ma con le nuove regole vengono fischiati, sono episodi orm x.com