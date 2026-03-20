Epatite A Mastella firma ordinanza per ridurre il rischio di contagio a Benevento

Il sindaco di Benevento ha firmato un’ordinanza per limitare il rischio di diffusione dell’epatite A. La misura mira a rafforzare le precauzioni sanitarie nella città e a sensibilizzare la popolazione sui comportamenti da adottare. L’atto arriva in seguito a richieste di intervento per prevenire possibili focolai e garantire la sicurezza dei cittadini.

“Ho firmato una ordinanza di adozione di misure urgenti a tutela della salute per contenere e generare le condizioni per annullare il rischio di contagio da virus Epatite A. Quale presidente del Comitato dei Sindaci dell’Asl invito e sollecito i miei colleghi Sindaci a produrre analogo atto amministrativo. Nessun allarmismo, ma è bene adottare le misure necessarie a salvaguardia di tutti”, li scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Comunicato Stampa Il sindaco di Benevento avverte: “Non vorrei che la sinistra debba rimpiangere troppe. Comunicato Stampa Secondo il XXI Rapporto di Cittadinanzattiva, il capoluogo sannita si piazza al settimo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Epatite A, Mastella firma ordinanza per ridurre il rischio di contagio a Benevento Articoli correlati Cinque casi di contagio per epatite A nel Sannio, l’ordinanza di MastellaTempo di lettura: < 1 minuto “Ho firmato una ordinanza di adozione di misure urgenti a tutela della salute per contenere e generare le condizioni per... Rischio contagio epatite A, ordinanza urgente nel Sannio: stop alla somministrazione di frutti di mare crudiTempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Montesarchio informa la cittadinanza che, con Ordinanza sindacale n. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Epatite A Mastella firma ordinanza per... Discussioni sull' argomento Monopoli-Benevento, ecco l'arbitro del match del Veneziani; LA COPERTINA DI OTTOGOL. Il braccino della strega. Contagio per epatite A, Mastella firma un'ordinanza per contenere il rischioIl sindaco di Benevento: Divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi ... msn.com Benevento, scatta il divieto di vendita dei frutti di mare crudi: l'ordinanza di Mastella contro l'epatite ASul fronte della prevenzione dell'epatite A il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha emesso una ordinanza con cui ordina «a tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, ... ilmattino.it Aumentano i casi di Epatite A L’azienda sanitaria diffonde raccomandazioni per ridurre il rischio di contagio - facebook.com facebook #ischia, ci sono casi di #epatite a: una decina i contagiati x.com