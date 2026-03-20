Rischio contagio epatite A ordinanza urgente nel Sannio | stop alla somministrazione di frutti di mare crudi

Il Comune di Montesarchio ha emanato un’ordinanza urgente che vieta temporaneamente la somministrazione di frutti di mare crudi nel territorio del Sannio. La decisione arriva in risposta a un rischio di contagio di epatite A, dopo che sono stati segnalati casi sospetti legati a questo tipo di alimenti. La misura sarà in vigore fino a nuove disposizioni e coinvolge esercizi commerciali e ristoranti della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Montesarchio informa la cittadinanza che, con Ordinanza sindacale n. 6 del 20 marzo 2026, sono state adottate misure urgenti a tutela della salute pubblica per contenere il rischio di contagio da epatite A. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle azioni di prevenzione rafforzate dalla Regione Campania e recepisce le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Benevento, alla luce dell’aumento dei casi registrati sul territorio provinciale. Cosa prevede l’ordinanza Divieto assoluto, per tutti gli esercizi pubblici di somministrazione e per le attività alimentari con consumo sul posto, di servire e somministrare frutti di mare crudi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rischio contagio epatite A, ordinanza urgente nel Sannio: stop alla somministrazione di frutti di mare crudi Articoli correlati Napoli, stop ai frutti di mare crudi: ordinanza urgente contro l’Epatite AIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Napoli, allarme Epatite A: Manfredi firma ordinanza urgente. Stop ai frutti di mare crudiScatta l’allarme sanitario nel capoluogo partenopeo per il forte incremento dei casi di Epatite A. Contenuti utili per approfondire Rischio contagio Temi più discussi: Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Boom di casi di epatite A in Campania: come avviene il contagio e cosa fare per prevenirla; Epatite A: i segnali del fegato da non ignorare dopo un viaggio o una cena fuori; Boom di epatite A in Campania, come si prende e sintomi. Epatite A, le parole della Fimmg Napoli: «Vaccini fondamentali, i medici di famiglia chiedono approvvigionamenti per proteggere i più fragili»I casi di contagio da epatite A a Napoli, non accennano a diminuire, ma è in questo contesto di facili allarmismi che i medici di medicina generale della Fimmg Napoli ... ilmattino.it Epatite A, positivi 8 campioni tra cozze e ostricheLe autorità sanitarie invitano la popolazione a evitare il consumo di frutti di mare crudi e a seguire scrupolosamente le indicazioni igienico-sanitarie ... ilfattovesuviano.it L’azienda sanitaria diffonde raccomandazioni per ridurre il rischio di contagio, con particolare attenzione a frutti di mare e vegetali - facebook.com facebook