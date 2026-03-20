Cinque casi di contagio per epatite A nel Sannio l’ordinanza di Mastella

Nel Sannio sono stati segnalati cinque casi di contagio da epatite A. Il sindaco ha firmato un’ordinanza che prevede misure urgenti per tutelare la salute pubblica e prevenire ulteriori contagi. L’ordinanza stabilisce interventi immediati per ridurre il rischio di diffusione del virus nella zona interessata. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e adottando le misure previste.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho firmato una ordinanza di adozione di misure urgenti a tutela della salute per contenere e generare le condizioni per annullare il rischio di contagio da virus Epatite A. Quale presidente del Comitato dei Sindaci dell’Asl invito e sollecito i miei colleghi Sindaci a produrre analogo atto amministrativo. Nessun allarmismo, ma è bene adottare le misure necessarie a salvaguardia di tutti”, li scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Il provvedimento ordina – a fronte del fatto comunicato dall’Asl che ‘fino al 19 marzo 2026 sono stati registrati sul territorio dell’ASL di Benevento, 5 casi di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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