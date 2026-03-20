Il Nas ha avviato controlli in diversi locali tra Napoli e provincia, tra cui ristoranti e mercatini, per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Le ispezioni riguardano principalmente esercizi di ristorazione e pescherie, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare. Le operazioni sono in corso e coinvolgono più strutture situate sul territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si stanno concentrando nei ristoranti, nelle pescherie ma anche nei mercatini “anonimi” dove si vendono ortaggi privi di tracciabilità i controlli del Nas di Napoli, coordinati dal comandante Alessandro Cisternino, scattati qualche giorno fa dopo l’aumento dei casi di epatite A e dei ricoveri nell’ospedale Cotugno del capoluogo partenopeo. Le ispezioni dei carabinieri riguardano i punti di ristoro che distribuiscono frutti di mare e sushi tra Napoli e provincia sono state precedute da una mappatura; sono iniziate alcuni giorni e oggi il sindaco Gaetano Manfredi ha vietato il consumo di frutti di mare crudi nei locali pubblici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Epatite A, ispezioni del Nas in ristoranti e mercatini tra Napoli e provincia

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