A Milano arriva la bicipolitana | approvati i fondi per la segnaletica della piste ciclabili in tutta la città

A Milano nasce la «bicipolitana», un sistema di segnaletica dedicata alle piste ciclabili per migliorarne l’identificazione e la fruibilità. Con l’approvazione dei fondi, la città si prepara a rendere più chiaro e riconoscibile il percorso delle biciclette, contribuendo a promuovere una mobilità più sostenibile e ordinata. Questa iniziativa mira a integrare le ciclabili nel contesto urbano, facilitando gli spostamenti di chi sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano

Ogni strada ha un nome, ogni linea della metropolitana ha un colore, ogni autobus e tram un numero. E allora perché una pista ciclabile non rendere più riconoscibili anche le piste ciclabili? È a partire da questa semplice idea, già trasformata in realtà da alcune città italiane, che il Comune di Milano ha deciso di dotarsi di una «bicipolitana». In termini molto pratici, si tratta di installare cartelli e disegnare itinerari, così da trasformare una serie di piste ciclabili spesso discontinue in una vera rete di mobilità. Cos’è la «bicipolitana». La novità è contenuta in un emendamento al bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Milano, approvato all’unanimità la settimana prima di Natale, che stanzia 100mila euro aggiuntivi per realizzare la segnaletica necessaria a dar vita alla bicipolitana. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Piste ciclabili, il Comune rinuncia ai fondi Pnrr e per ora si ferma al lotto 1 con altri fondi

Leggi anche: Piste ciclabili e lavori in città, Del Rosso: "Serve trasparenza"

