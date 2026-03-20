In Campania sono stati confermati 133 casi di epatite A dall’inizio dell’anno, con un aumento significativo rispetto al passato. Il Comune di Napoli ha deciso di vietare il consumo di frutti di mare crudi nei locali pubblici per cercare di limitare la diffusione del virus. L’allarme sanitario ha portato a misure immediate per contenere l’epidemia.

L’allerta sanitaria in Campania è massima: dall’inizio dell’anno si sono registrati ben 133 casi di epatite A, un’impennata che ha spinto le istituzioni a intervenire drasticamente per bloccare la catena del contagio. A Napoli, dove i dati dell’Asl 1 Centro segnalano una diffusione del virus dieci volte superiore alla media dell’ultimo decennio (passando da 3 casi a gennaio a 43 nei primi diciannove giorni di marzo), il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza urgente: è fatto divieto assoluto di somministrare e consumare frutti di mare crudi in tutti gli esercizi pubblici. Il provvedimento colpisce ristoranti, locali con consumo sul posto e attività di produzione per il consumo immediato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Allarme epatite A in Campania: 133 casi confermati. Il Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi nei locali pubblici

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