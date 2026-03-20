Anche ad Ischia casi di epatite A una decina i contagiati

Nelle ultime settimane, nella provincia di Napoli, si sono registrati diversi casi di epatite A, e anche sull’isola di Ischia sono stati confermati circa dieci contagi distribuiti tra sei comuni. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno avviato le procedure di controllo. La diffusione della malattia ha coinvolto vari quartieri dell’isola, senza ancora essere chiarite le cause.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il focolaio di epatite A che ha colpito nelle ultime settimane la provincia di Napoli si è esteso anche a Ischia dove, secondo testimonianze raccolte nelle ultime ore, sarebbero una decina i casi registrati complessivamente nei sei comuni dell’isola. Nei giorni scorsi tre persone colpite dalla malattia sono state ricoverate all’ospedale Rizzoli e successivamente dimesse in considerazione delle condizioni non gravi. I pazienti stanno ora proseguendo le cure nelle rispettive abitazioni, come gli altri contagiati. Intanto il sindaco di Forio, Stani Verde, si appresta a emanare un’ordinanza, sulla scia di analoghi provvedimenti già adottati nell’area napoletana, per vietare il consumo di molluschi crudi e di frutta e verdura non cotte, misura finalizzata a contenere il rischio di ulteriori contagi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Anche ad Ischia casi di epatite A, una decina i contagiati Articoli correlati Epatite A, Asl Napoli 1 Centro: «Casi epatite A aumentati di 41 volte rispetto a ultimo triennio»Sempre più monitorata la situazione in Campania, riguardo il costante aumento di casi di epatite A, riscontrato in queste settimane. Leggi anche: Epatite A, ospedali napoletani al collasso: pazienti in barella e 133 contagiati in Campania Tutti gli aggiornamenti su Ischia casi Temi più discussi: Ischia, il racconto dell'orrore dal letto di morte: Io, violentata e contagiata con l'Hiv; Chiesti 24 anni per l’untore ischitano; Intervista a Enzo Cuomo: Urbanistica, meno vincoli: nessuna scelta ideologica; Violentata da sieropositivo e contagiata, muore a 37 anni con l'Aids: il video denuncia dal letto dell'ospedale. Ischia promossa: il suo mare è eccellenteLe acque delle spiagge dell’isola d’Ischia risultano tutte balneabili e, nella quasi totalità dei casi, classificate con il livello qualitativo più alto p ... ilgolfo24.it Contro l’overtourism Ischia premia chi fitta casa ai residentiDal Comune un pacchetto di cinque bonus: tra gli obiettivi la tutela dell’identità di borghi e centri storici ma anche il contrasto alla desertificazione ... napoli.repubblica.it Nuvola Tv. . Ultime news da Ischia Procida e Napoli del 20 marzo Aggiornamenti rapidi su cosa sta succedendo sull’isola #NewsIschiaSegui per restare sempre informato ULTERIORI DETTAGLI SU NUVOLA.TV #Ischia #Procida #napoli - facebook.com facebook