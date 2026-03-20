Il comune di Napoli ha deciso di vietare il consumo di frutti di mare crudi a causa di 154 casi ufficiali di epatite A registrati nella zona. Il sindaco ha firmato un’ordinanza che riguarda esclusivamente il divieto di consumo di questi alimenti per tutelare la salute pubblica. La misura è stata adottata in seguito all’aumento di casi nella regione.

Dopo i tanti casi registrati in Campania di Epatite A, il sindaco di Napoli ha emesso un’ordinanza dove ha vietato il consumo di frutti di mare crudi. I controlli erano già stati rafforzati, ma ora i NAS stanno svolgendo verifiche a campione nei punti di ristoro. I commercianti sono preoccupati perché il consumo di frutti di mare crudi è solitamente maggiore a Pasqua La situazione delcontagio dell’Epatite Ain Campania continua a peggiorare e per cercare di contenere la trasmissione del virus,il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha emesso un’ordinanza tramite la quale si raccomanda di non consumare frutti di mare crudi. In questo scenario, non mancano controlli a campione in ristoranti e mercati, da parte dei NAS che stanno ispezionando punti di ristoro dove si servono frutti di mare e pesce crudo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Epatite A, comune di Napoli vieta il consumo frutti di mare: 154 casi ufficiali

Articoli correlati

Allarme epatite A in Campania: 133 casi confermati. Il Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi nei locali pubbliciL’allerta sanitaria in Campania è massima: dall’inizio dell’anno si sono registrati ben 133 casi di epatite A, un’impennata che ha spinto le...

Napoli, aumento anomalo casi di Epatite A, sindaco Manfredi firma ordinanza urgente che vieta consumo frutti di mare crudiNapoli, aumento anomalo casi di Epatite A, sindaco Manfredi firma ordinanza urgente che vieta consumo frutti di mare crudi.

Aggiornamenti e notizie su Epatite A comune di Napoli vieta il...

Temi più discussi: Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Epatite A, il Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi: 154 casi ufficiali; Allarme epatite A, ordinanza urgente del Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi nei locali; Allarme Epatite A in Campania, i casi sono 133. La Regione: Intensificati i controlli sui molluschi bivalvi. Ecco i sintomi e le regole per evitare il contagio.

Epatite A a Napoli, ordinanza del Comune: frutti di mare crudi vietati e multe salateDivieto di frutti di mare crudi, controlli rafforzati e sanzioni fino a 20mila euro: le misure adottate per contenere la diffusione dell’Epatite A sul territorio di Napoli. notizie.it

Epatite A, Asl Napoli 1 Centro: «Casi epatite A aumentati di 41 volte rispetto a ultimo triennio»Sempre più monitorata la situazione in Campania, riguardo il costante aumento di casi di epatite A, riscontrato in queste settimane. Secondo quanto scritto dal Dipartimento ... ilmattino.it

L'allarme è scattato all'ospedale Cotugno di Napoli, dove in sole 2 settimane sono stati ricoverati circa 50 pazienti colpiti da epatite A. Le autorità sanitarie sono al lavoro per individuare l’origine del focolaio, sospettando il consumo di alimenti contaminati. Il vir - facebook.com facebook

Allarme epatite A in Campania. Manfredi: “Vietata la vendita di frutti di mare” x.com