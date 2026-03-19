Epatite A in aumento | ospedale Cotugno lancia allerta massima per i nuovi casi

L'ospedale Cotugno di Napoli ha segnalato un incremento dei ricoveri per casi di epatite A. La struttura ha emesso un avviso di massima allerta a causa della crescita nel numero di pazienti affetti dalla malattia. Fino ad ora, sono stati registrati diversi nuovi casi che hanno richiesto cure ospedaliere. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le autorità sanitarie locali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Negli ultimi quindici giorni, l’ospedale Cotugno di Napoli ha registrato un preoccupante aumento di ricoveri legati all’epatite A. Questa struttura, considerata un punto di riferimento per le patologie infettive nella regione, si trova ad affrontare quella che si configura come un’emergenza sanitaria. Le stime parlano già di oltre quaranta casi confermati, un numero che continua a crescere. Secondo i dati emersi, la maggior parte dei pazienti coinvolti proviene non solo dal capoluogo partenopeo, ma anche dai comuni limitrofi dell’area metropolitana. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Epatite A in aumento: ospedale Cotugno lancia allerta massima per i nuovi casi. Articoli correlati Leggi anche: Boom di casi di epatite A a Napoli, 43 ricoverati al Cotugno Allerta Epatite A, l'Asl Napoli 2 Nord: "Registrati diversi casi nelle ultime settimane""Stiamo intensificando i controlli, è stata emanata un'allerta sia ai pronto soccorso, che ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera... Una selezione di notizie su Epatite A in aumento ospedale Cotugno... Temi più discussi: Epatite A, a Napoli boom di casi: 43 ricoverati al Cotugno; A Napoli in aumento i casi di epatite A; Epatite A a Napoli, 43 ricoverati al Cotugno: aumento dei casi e monitoraggio sanitario; Aumento anomalo dei casi di epatite A, massima allerta all'ospedale Cotugno. Epatite A a Napoli, 43 ricoverati al Cotugno: aumento dei casi e monitoraggio sanitarioUn mese fa la Regione Campania aveva già lanciato un allarme sul consumo di molluschi, soprattutto crudi. Ma evidentemente non è bastato. A Napoli si registra un aumento significativo dei casi di ... fanpage.it A Napoli in aumento i casi di epatite AI sintomi dei pazienti arrivati al Pronto Soccorso quasi sempre gli stessi: nausea, vomito, dolori muscolari e addominali, stanchezza, febbre, fino all’insorgenza dell’ittero. Da inizio marzo, all’osp ... rainews.it A #Napoli cresce il numero di casi di epatite A: sono 43 i pazienti ricoverati al Cotugno. Le autorità sanitarie monitorano la situazione e invitano alla prudenza. Fondamentali igiene, acqua sicura e attenzione agli alimenti per prevenire nuovi contagi in città. - facebook.com facebook Ti dimentichi l'aumento vertiginoso dei casi di epatite C dopo il 1989. x.com