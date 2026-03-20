Epatite A allerta alta in tutta la Campania | nuove ordinanze di divieto di frutti di mare crudi nei ristoranti

In tutta la Campania sono state emanate nuove ordinanze che vietano la somministrazione di frutti di mare crudi nei ristoranti a causa di un aumento dei casi di epatite A. I sindaci di località come Ischia, Bacoli, Giugliano, Villaricca e Benevento hanno adottato queste misure, invitando i cittadini a evitare di consumare prodotti di mare non cotti. La decisione riguarda tutte le attività di ristorazione della regione.

Anche a Ischia, Bacoli, Giugliano, Villaricca e Benevento i sindaci hanno vietato agli esercizi di ristorazione di somministrare frutti di mare crudi, raccomandando ai cittadini anche di. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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