A Napoli, l’aumento dei casi di epatite A ha portato le autorità a vietare il consumo di frutti di mare crudi. La decisione riguarda le attività di vendita e consumo di questi prodotti, considerate un possibile veicolo di contagio. La misura è stata adottata per cercare di limitare la diffusione del virus tra la popolazione. Nessun dettaglio sulle origini del contagio o sui soggetti coinvolti.

L’allarme per la diffusione dell’ epatite A a Napoli si intensifica e spinge il Comune ad adottare misure urgenti per contenere il contagio. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza che vieta il consumo di frutti di mare crudi, dopo che i dati sanitari hanno evidenziato una crescita anomala dei casi. Secondo quanto segnalato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 1 Centro, la diffusione del virus risulta fino a dieci volte superiore alla media degli ultimi dieci anni e addirittura 41 volte più alta rispetto al triennio precedente. Nel frattempo, la pressione sugli ospedali è significativa. All’ospedale Cotugno, punto di riferimento per le malattie infettive, i posti letto risultano saturi e il pronto soccorso ha dovuto gestire pazienti anche su barelle. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Epatite A a Napoli, scatta il divieto di consumare frutti di mare crudi: casi in forte aumento

Articoli correlati

Napoli, aumento anomalo casi di Epatite A, sindaco Manfredi firma ordinanza urgente che vieta consumo frutti di mare crudiNapoli, aumento anomalo casi di Epatite A, sindaco Manfredi firma ordinanza urgente che vieta consumo frutti di mare crudi.

Leggi anche: Emergenza Epatite A in Campania, casi in aumento a Napoli e ipotesi sui frutti di mare come causa: cosa si sa

Contenuti e approfondimenti su Epatite A a Napoli scatta il divieto di...

Temi più discussi: Allerta Epatite A a Napoli: boom di ricoveri al Cotugno, esperti preoccupati per l’anomalia stagionale; Boom di casi di epatite A a Napoli, 43 ricoverati al Cotugno; Epatite A a Napoli, riscontrato un forte aumento di casi: sono 133. Ci sono 43 pazienti ricoverati all'ospedale Cotugno; Boom di casi di epatite A a Napoli, 43 ricoverati al Cotugno: barelle nei pronto soccorso.

Epatite A, allarme a Napoli e in Campania. Come si trasmette. Sintomi e regole per evitare il contagioL’infezione può essere evitata, ma è importante sapere come. Non solo pesce crudo, anche altri alimenti: ecco quali. La buona notizia: il vaccino può essere somministrato anche dopo il contagio ... quotidiano.net

Ordinanza urgente Epatite A a Napoli, vietato il consumo di pesce crudo e frutti di mare nei ristorantiMisure urgenti per il contenimento dell'Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di pesce crudo nei pubblici esercizi Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato in dat ... fanpage.it

“Diffusione del virus oltre dieci volte la media degli ultimi dieci anni”. Stop al consumo di frutti di mare crudi nei ristoranti e nei pubblici esercizi di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza urgente per contenere i contagi di epatite A. Previste - facebook.com facebook

Epatite A in Campania, è boom di casi: come si prende e sintomi: cosa c'è da sapere x.com