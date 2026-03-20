Boom di Epatite in Italia come si prende e i sintomi | cosa bisogna sapere

In Italia è in aumento il numero di casi di epatite A, con particolare attenzione in Campania, dove le autorità sanitarie stanno monitorando un incremento rilevante. Sono stati segnalati più casi rispetto ai mesi precedenti, e le autorità stanno analizzando la situazione per capire come si diffonde questa malattia e quali sintomi si manifestano. La situazione attuale ha portato a un'attenzione maggiore sulle misure di prevenzione.

In Campania cresce l’attenzione delle autorità sanitarie per un aumento significativo dei casi di epatite A. Al 18 marzo sono stati registrati 133 contag i, un dato che ha spinto la Regione a rafforzare controlli e misure di prevenzione lungo tutta la filiera alimentare, in particolare quella dei molluschi bivalvi. Secondo quanto comunicato, il picco sarebbe collegato al consumo di frutti di mare crudi, una pratica diffusa soprattutto durante il periodo delle festività. L’intervento coinvolge le Asl, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e la rete tecnico-scientifica regionale, con l’obiettivo di contenere la diffusione del virus e aumentare il livello di sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Boom di Epatite in Italia, come si prende e i sintomi: cosa bisogna sapere Articoli correlati Boom di epatite A in Campania, come si prende e sintomi(Adnkronos) – La Campania è alle prese con un picco di epatite A che si ritiene collegato al consumo di frutti di mare crudi tipico delle feste... Boom di casi di Epatite A in Campania: “Diffusione del virus dieci volte superiore alla media degli ultimi 10 anni”. Sintomi, cibi a rischio e cosa fare per evitare il contagioLa Campania sta affrontando un picco preoccupante di casi di epatite A, saliti a quota 133. Una raccolta di contenuti su Boom di Epatite in Italia come si... Temi più discussi: Boom di casi di epatite A in Campania: come avviene il contagio e cosa fare per prevenirla; Boom di epatite A in Campania, come si prende e sintomi; Epatite A, a Napoli boom di casi: 43 ricoverati al Cotugno; Allerta Epatite A a Napoli: boom di ricoveri al Cotugno, esperti preoccupati per l’anomalia stagionale. Napoli, il caso del boom di infezioni da Epatite A: In pronto soccorso sono finiti i lettiIn questi giorni Napoli e la sua provincia sono colpiti da una strana ondata di casi di epatite A. A lanciare l’allarme è l’ospedale Cotugno, centro di riferimento per le malattie infettive. Siamo in ... blitzquotidiano.it Epatite A, boom di casi in Campania: 133 da inizio anno. Rafforzati controlli su molluschi e prevenzioneRegione in allerta su sicurezza alimentare e sorveglianza. Infettivologi: possibile focolaio legato a cibi contaminati ... doctor33.it Epatite A: boom di casi in Campania, 133 casi al 18 marzo: scattano controlli più rigidi su alimenti, soprattutto molluschi Si trasmette tramite cibi/acqua contaminati o contatto con infetti (anche prima dei sintomi) Attenzione a: • Molluschi crudi o poco c - facebook.com facebook Epatite A in Campania, è boom di casi: come si prende e sintomi: cosa c'è da sapere x.com