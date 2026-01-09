Enzo Avitabile & Peppe Servillo – Duet all' Auditorium Parco della Musica

Enzo Avitabile e Peppe Servillo presentano il progetto Duet all'Auditorium Parco della Musica, un concerto acustico in formazione trio. In questa occasione, gli artisti reinterpretano i loro brani più significativi, oltre a selezioni di altri autori a cui sono legati, offrendo un’interpretazione intima e fedele alle origini della loro musica. Un appuntamento per ascoltare in modo autentico e ravvicinato le melodie che hanno segnato la loro carriera.

Con il progetto Duet, Enzo Avitabile e Peppe Servillo ripercorrono in chiave acustica (formazione in trio) i loro brani più iconici e quelli di altri autori a cui gli artisti sono legati. Il concerto è in programma, sabato 10 gennaio, all'Auditorium Parco della Musica - Ennio Morricone.

Enzo Avitabile e Peppe Servillo in concerto con «Duett» - «Lo spettacolo è una trasposizione in chiave acustica della nostra musica senza confini, che ruota intorno a quattro elementi fondamentali: parola, suono, gesto e danza». roma.corriere.it

Avitabile & Servillo a Scarlino: Grey Cat Festival tra Musica, Natura e Sapori - Il Grey Cat Festival offre una giornata di musica, natura, storia e enogastronomia locale: visita guidata, trekking, degustazioni e concerti con Enzo Avitabile, Peppe Servillo, Bebo Ferra e Raffaele ... lanazione.it

Dal giorno 6 gennaio questo spot girerà su RADIO LASER per ricordare a tutti voi l'appuntamento di sabato 17 Gennaio con Il Campanaccio e Enzo Avitabile (Official) ! Vi aspettiamo in Piazza Marconi! - facebook.com facebook

