Enzo Avitabile, noto musicista e artista, condivide la sua riflessione sulla fede e sulla spiritualità in un’intervista. Racconta del suo percorso personale, tra religioni e pratiche spirituali, e rivela un aspetto inedito del suo rapporto con il buddhismo. Un’occasione per comprendere meglio le sue convinzioni e il ruolo della spiritualità nella sua vita, attraverso parole sincere e autentiche.

ROMA – «Quando mi avvicinai al buddhismo, la mia guida spirituale ripeteva che tutti noi abbiamo un mantra. Dopo la scomparsa di mia moglie, sentivo il desiderio di pregare, ma lo rifiutavo. Alla fine, compresi che l’unica orazione possibile era quella del Rosario, che avevo imparato da piccolo in chiesa. Capii che era quello il mio “mantra”, un collegamento naturale con Maria, che ci aiuta a comprendere la Parola di Dio. Non mi separo mai dalla mia coroncina, anche durante le esibizioni: la benedisse papa Francesco dopo un concerto che feci 8 anni fa in Vaticano». Così il celebre artista partenopeo Enzo Avitabile, nell’intervista sul numero in edicola di Maria con te, settimanale mariano del Gruppo Editoriale San Paolo, racconta come la Madonna l’abbia aiutato a riabbracciare la fede dopo il dolore per la scomparsa dell’amata Maria, stroncata da un tumore nel 2002. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Su “Maria con Te” Enzo Avitabile parla della sua fede e fa una rivelazione

