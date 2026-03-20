Eni | piano da 71 miliardi di cassa Separata Plenitude aumento di capitale

L’amministratore delegato di Eni ha dichiarato che l’azienda si sente più forte che mai mentre illustra il nuovo piano strategico fino al 2030, con un budget di 71 miliardi di euro di cassa. È stato annunciato anche il distacco di Plenitude, che procederà con un aumento di capitale. La presentazione si è svolta alla comunità finanziaria, con dettagli sui piani futuri della multinazionale.

"Non siamo mai stati così forti". È quanto assicura l’ad di Eni, Claudio Descalzi, presentando alla comunità finanziaria l’aggiornamento del Piano al 2030. Alla base 6 miliardi di investimenti l’anno (minori di circa 2 miliardi rispetto al piano 2025-2028), il migliore portafoglio di progetti Exploration & Production (E&P) nella storia della Società, gearing più basso e potenziamento della remunerazione agli azionisti. Al 2030 Eni avrà una generazione di cassa significativamente maggiore: 71 miliardi nell’arco del piano. "Prevediamo – ha detto l’ad – un livello di Cash Flow From Operation a circa 17 miliardi di euro nel 2030, che corrisponde a un tasso di crescita medio per azione del 14% (Cagr). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eni: piano da 71 miliardi di cassa. Separata Plenitude, aumento di capitale Articoli correlati Leggi anche: Aumenti in bolletta non comunicati, al via la class action contro Eni Plenitude Class action contro Eni Plenitude: consumatori chiedono risarcimento per aumenti tariffari non comunicatiUn gruppo di consumatori italiani ha iniziato una class action contro Eni Plenitude per aver subito aumenti tariffari dell’energia elettrica e del... Contenuti utili per approfondire Separata Plenitude Argomenti discussi: Eni: piano da 71 miliardi di cassa. Separata Plenitude, aumento di capitale. Eni: piano da 71 miliardi di cassa. Separata Plenitude, aumento di capitaleNon siamo mai stati così forti. È quanto assicura l’ad di Eni, Claudio Descalzi, presentando alla comunità finanziaria l’aggiornamento del Piano al 2030. Alla base 6 miliardi di investimenti l’anno ... quotidiano.net Eni aggiorna il Piano industriale e deconsolida PlenitudeNel 2026 gli investimenti da parte di Eni sono previsti a 7 miliardi di euro, in calo del 18% rispetto al 2025. fortuneita.com