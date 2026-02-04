Aumenti in bolletta non comunicati al via la class action contro Eni Plenitude

L’Autorità Garante ha deciso di agire contro EniPlenitude, accusata di aver aumentato le bollette senza avvisare i clienti. La decisione arriva dopo un’indagine che ha accertato come la società abbia modificato le condizioni di fornitura senza comunicare chiaramente i rincari. Ora si apre una class action contro l’azienda, che rischia di dover rispondere delle sue azioni davanti ai consumatori.

