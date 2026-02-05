Class action contro Eni Plenitude | consumatori chiedono risarcimento per aumenti tariffari non comunicati

Un gruppo di clienti ha deciso di agire contro Eni Plenitude, accusandola di aver aumentato le tariffe dell’energia senza avvisarli. I consumatori chiedono ora un risarcimento, dopo aver subito questi ritocchi senza sapere nulla in anticipo. La situazione sta creando tensione tra gli utenti e la compagnia.

Un gruppo di consumatori italiani ha iniziato una class action contro Eni Plenitude per aver subito aumenti tariffari dell'energia elettrica e del gas senza aver ricevuto preventiva comunicazione. La causa, inizialmente avviata da Confconsumatori, riguarda le condizioni economiche applicate tra gennaio 2023 e marzo 2025, periodo nel quale la società energetica ha inviato migliaia di comunicazioni relative al rinnovo delle forniture, senza che gli utenti fossero informati con sufficiente anticipo.

