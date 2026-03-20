Eni fa felici gli azionisti | più cedole e buy back

L'azienda annuncia un aumento delle cedole e un programma di riacquisto di azioni fino a 4 miliardi di euro. Nel piano al 2030 sono previsti investimenti per 5 miliardi di euro. La società ha anche deciso di distribuire un’ulteriore cedola straordinaria. Questi interventi mirano a rafforzare la posizione degli azionisti e a sostenere la crescita futura.

Nel Capital Markets Update 2026-2030, Eni lega in modo esplicito crescita industriale, disciplina finanziaria e ritorno ai soci. Il gruppo parla chiaramente del «migliore portafoglio di progetti Exploration & Production nella storia della società», di business della transizione costruiti come piattaforme autonome e autofinanziate e di un modello finanziario basato su società satellite in grado di aumentare la generazione di cassa mantenendo l’indebitamento su livelli minimi. Claudio Descalzi lo sintetizza così: «Il caposaldo strategico di Eni rimane la coerenza, determinante in un contesto di mercato incerto e volatile. La nostra attività... 🔗 Leggi su Laverita.info

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