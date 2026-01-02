enel la borsa punta al piano e scommette sul buy back

Enel si appresta a presentare il suo nuovo piano industriale il 23 febbraio, con focus su buy-back, intelligenza artificiale e data center. La strategia mira a rafforzare la posizione finanziaria e a valorizzare il titolo in vista del 2026. La Borsa osserva con attenzione le mosse dell’azienda, che si prepara a un percorso di sviluppo sostenibile e innovazione nei prossimi anni.

Buy-back, Intelligenza artificiale e data center. Enel si prepara al 2026 sotto i migliori auspici. Il piano industriale che sarà svelato il 23 febbraio sarà infatti un importante catalizzatore per il titolo nel primo trimestre. E le attese del mercato per le prossime mosse dell'amministratore delegato Flavio Cattaneo sono altissime. Storicamente, questi appuntamenti hanno generato una forte performance dell'azione che ha sovraperformato il settore europeo di quasi il 5% nei mesi poco prima i tre precedenti all'evento di presentazione del piano. Il 2026 inizia dunque con una scommessa di investimento, in particolare per Barclays che in un'analisi a tutto tondo del mercato delle utility suggerisce l'acquisto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

