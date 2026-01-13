Paramount fa causa a Warner Bros Discovery per l’accordo con Netflix e avverte gli azionisti | Poca trasparenza

Paramount Skydance ha avviato una causa legale contro Warner Bros. Discovery presso la Corte del Delaware, sollevando questioni sulla trasparenza dell’accordo con Netflix. La disputa riguarda il controllo e la gestione delle strategie di distribuzione, con Paramount che avverte gli azionisti sulla mancanza di chiarezza nelle decisioni prese dall’azienda. La vicenda evidenzia le tensioni nel settore dei media e dell’intrattenimento, in un contesto di crescente competizione e complessità strategica.

La battaglia per il controllo di Warner Bros. Discovery si sposta nelle aule di tribunale. Paramount Skydance ha annunciato di aver intentato una causa presso la Corte della Cancelleria del Delaware per costringere Warner Bros. Discovery (Wbd) a fornire agli azionisti informazioni dettagliate sull' accordo in sospeso con Netflix, giudicate insufficienti per una valutazione consapevole dell'operazione. A rendere pubblica l'iniziativa è stato l'amministratore delegato di Paramount Skydance, David Ellison, in una lettera indirizzata agli azionisti di Warner Bros. Discovery: " Abbiamo intentato causa questa mattina nella Corte della cancelleria del Delaware per chiedere al tribunale di ordinare semplicemente a Wbd di fornire maggiori informazioni sull'accordo con Netflix ", scrive Ellison, sottolineando la necessità che gli azionisti "abbiano t utto ciò di cui hanno bisogno per poter prendere una decisione informata" sulla cessione delle proprie azioni.

