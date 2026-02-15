Disastro economico per un piccolo comune | l’ingente costo dell’accoglienza di minori mette a rischio le finanze di Palmoli
A Palmoli, un piccolo paese di 850 abitanti, le spese per l’accoglienza di minori stranieri stanno mettendo a rischio i conti comunali. La crescita dei costi, che ormai supera i 100mila euro all’anno, mette in crisi il bilancio e spinge l’amministrazione a cercare soluzioni urgenti. La situazione si fa sempre più difficile, con le casse comunali che si svuotano e le scelte che si fanno più complicate di giorno in giorno.
Un paese di 850 persone, un conto che cresce ogni giorno, un dubbio che morde: chi regge, e per quanto, quando l’accoglienza diventa una voce di bilancio capace di piegare un intero Comune? Nel Comune di Palmoli. L’ordinario non esiste più. I conti parlano chiaro e non fanno sconti. C’è un impegno di spesa da 54.412 euro per l’accoglienza in regime residenziale di tre bambini della “casa nel bosco” e della madre Catherine. La finestra è fissata: 20 novembre 2025 – 30 giugno 2026, come riportato negli atti. In un paese così piccolo, con base imponibile ridotta, la cifra suona come un rullo di tamburo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Il Comune di Palmoli non ha ricevuto richieste per la scolarizzazione dei bambini della famiglia del bosco dopo l’allontanamento disposto dal Tribunale dei minori
Il Comune di Palmoli, secondo quanto comunicato dal sindaco Giuseppe Masciulli all'ANSA, non ha ricevuto richieste di iscrizione scolastica per i tre bambini della famiglia del bosco, in seguito all’allontanamento disposto dal Tribunale dei minori.
