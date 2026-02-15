A Palmoli, un piccolo paese di 850 abitanti, le spese per l’accoglienza di minori stranieri stanno mettendo a rischio i conti comunali. La crescita dei costi, che ormai supera i 100mila euro all’anno, mette in crisi il bilancio e spinge l’amministrazione a cercare soluzioni urgenti. La situazione si fa sempre più difficile, con le casse comunali che si svuotano e le scelte che si fanno più complicate di giorno in giorno.

Un paese di 850 persone, un conto che cresce ogni giorno, un dubbio che morde: chi regge, e per quanto, quando l'accoglienza diventa una voce di bilancio capace di piegare un intero Comune? Nel Comune di Palmoli. L'ordinario non esiste più. I conti parlano chiaro e non fanno sconti. C'è un impegno di spesa da 54.412 euro per l'accoglienza in regime residenziale di tre bambini della "casa nel bosco" e della madre Catherine. La finestra è fissata: 20 novembre 2025 – 30 giugno 2026, come riportato negli atti. In un paese così piccolo, con base imponibile ridotta, la cifra suona come un rullo di tamburo.

© Cityrumors.it - Disastro economico per un piccolo comune: l’ingente costo dell’accoglienza di minori mette a rischio le finanze di Palmoli

Il Comune di Palmoli, secondo quanto comunicato dal sindaco Giuseppe Masciulli all'ANSA, non ha ricevuto richieste di iscrizione scolastica per i tre bambini della famiglia del bosco, in seguito all’allontanamento disposto dal Tribunale dei minori.

