Furto di energia a Napoli | pizzeria parrucchiere lavanderia e case alimentati con allacci illegali

A Poggioreale, a Napoli, i Carabinieri e il personale di Enel hanno scoperto numerosi allacci illegali alla rete elettrica. Durante i controlli, sono stati individuati un ristorante, un parrucchiere, una lavanderia e alcune abitazioni che utilizzavano collegamenti abusivi per alimentare le proprie attività e le case. Questa operazione rientra in un'azione più vasta contro il furto di energia nella zona.

Allacci abusivi alla rete elettrica scoperti a Poggioreale, nella periferia orientale di Napoli. È il bilancio dei controlli a tappeto effettuati dai Carabinieri, insieme al personale tecnico Enel, che hanno passato al setaccio abitazioni e attività commerciali della zona. Su tredici tra case e negozi controllati, tredici sono risultati collegati illegalmente alla rete elettrica. Nel dettaglio, i militari hanno verificato 9 abitazioni e 4 attività commerciali: un market, una pizzeria, un parrucchiere e una lavanderia. Tutti esercizi regolarmente aperti e in pieno funzionamento, ma – secondo quanto accertato – alimentati tramite energia elettrica rubata.