L’Aquila apre l’anno da Capitale della Cultura 2026 simbolo di rinascita e laboratorio di

L’Aquila, capitale della cultura 2026, si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della propria storia, simbolo di rinascita e di impegno condiviso. La città si propone come un laboratorio di dialogo e collaborazione, in cui la cultura assume il ruolo di strumento fondamentale per promuovere la convivenza e il progresso civile. Un’occasione per riscoprire le proprie radici e costruire un futuro sostenibile, all’insegna della pace e della coesione sociale.

