L’Aquila apre l’anno da Capitale della Cultura 2026 simbolo di rinascita e laboratorio di

L’Aquila, capitale della cultura 2026, si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della propria storia, simbolo di rinascita e di impegno condiviso. La città si propone come un laboratorio di dialogo e collaborazione, in cui la cultura assume il ruolo di strumento fondamentale per promuovere la convivenza e il progresso civile. Un’occasione per riscoprire le proprie radici e costruire un futuro sostenibile, all’insegna della pace e della coesione sociale.
AGI - "La cultura è strumento principe di convivenza, di dialogo, di impegno di ricerca comune e dunque di pace. La nostra responsabilità è consentirle di svilupparsi, di farsi strada, di seminare e lasciare tracce". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla inaugurazione dell'Aquila capitale italiana della cultura 2026. "Investire in cultura vuol dire investire nella comunità, nello sviluppo della coscienza civile. Investire in cultura vuol dire investire in democrazia", ha sottolineato ancora. "L'immenso valore della cultura risalta ancor più in questo periodo", ha osservato il presidente. 🔗 Leggi su Agi.it
