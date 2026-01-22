Stefano De Martino prime parole dopo i funerali del padre | il gesto di Emma Marrone

Da anticipazionitv.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i funerali del padre di Stefano De Martino, avvenuti il 20 gennaio 2026, sono arrivate le prime parole dell’artista. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e commozione. Emma Marrone ha dimostrato vicinanza e solidarietà nel momento di lutto. Queste notizie offrono uno sguardo sobrio sugli eventi recenti, evidenziando il rispetto per la famiglia e il percorso di Stefano in questa fase difficile.

Stefano De Martino ha affrontato una giornata di dolore e raccoglimento nel pomeriggio del 20 gennaio 2026, quando si sono tenute le esequie di suo padre. La chiesa scelta per la funzione non è un luogo qualunque, ma un simbolo di famiglia, memoria e radici. Tra parole del sacerdote, musica e gesti silenziosi, il clima è stato quello di un saluto profondo, vissuto con discrezione. Attorno a Stefano De Martino si sono raccolti amici, parenti e diversi volti del mondo dello spettacolo, tra cui Emma Marrone. Morte Enrico De Martino: forte gesto di Antonino Spinalbese Le prime parole di Stefano e il gesto di Emma Marrone. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

stefano de martino prime parole dopo i funerali del padre il gesto di emma marrone

© Anticipazionitv.it - Stefano De Martino, prime parole dopo i funerali del padre: il gesto di Emma Marrone

Stefano De Martino, le prime parole dopo i funerali del padre. Poi il gesto del conduttore per la madre e la vicinanza di EmmaNel pomeriggio del 20 gennaio si sono svolti i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino.

Stefano De Martino, il gesto di Emma Marrone ai funerali del padre: lacrime a fiumiLunedì 20 gennaio, Torre del Greco ha accolto l’ultimo saluto a Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Stefano De Martino, le prime parole dopo i funerali del padre fanno commuovere tutti.

Video Stefano De Martino, le prime parole dopo i funerali del padre fanno commuovere tutti.

Argomenti discussi: Stefano De Martino, le prime parole dopo i funerali del padre. Poi il gesto del conduttore per la madre e la vicinanza di Emma; De Martino, Affari Tuoi in onda nonostante la morte del padre Enrico: il motivo; Affari Tuoi di Stefano De Martino in onda nonostante la morte di papà Enrico, Rai non cancella la puntata; Stefano De Martino, Affari Tuoi regolarmente in onda dopo la morte del padre Enrico: ecco il motivo. Nessuno se l'aspettava.

stefano de martino primeStefano De Martino, le prime parole dopo il funerale del padre: presente anche BelenFunerali di Enrico De Martino, le prime parole del figlio Stefano spezzano il silenzio: presente anche Belen Rodriguez. donnaglamour.it

stefano de martino primeLe prime parole di Stefano De Martino dopo la morte del padre e il gesto meraviglioso di EmmaSono giorni difficili per Stefano De Martino: il conduttore ha perso il suo amato papà, ma al suo fianco ha ritrovato l'amica Emma Marrone. donnapop.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.