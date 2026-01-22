Stefano De Martino prime parole dopo i funerali del padre | il gesto di Emma Marrone

Dopo i funerali del padre di Stefano De Martino, avvenuti il 20 gennaio 2026, sono arrivate le prime parole dell’artista. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e commozione. Emma Marrone ha dimostrato vicinanza e solidarietà nel momento di lutto. Queste notizie offrono uno sguardo sobrio sugli eventi recenti, evidenziando il rispetto per la famiglia e il percorso di Stefano in questa fase difficile.

Stefano De Martino ha affrontato una giornata di dolore e raccoglimento nel pomeriggio del 20 gennaio 2026, quando si sono tenute le esequie di suo padre. La chiesa scelta per la funzione non è un luogo qualunque, ma un simbolo di famiglia, memoria e radici. Tra parole del sacerdote, musica e gesti silenziosi, il clima è stato quello di un saluto profondo, vissuto con discrezione. Attorno a Stefano De Martino si sono raccolti amici, parenti e diversi volti del mondo dello spettacolo, tra cui Emma Marrone. Morte Enrico De Martino: forte gesto di Antonino Spinalbese Le prime parole di Stefano e il gesto di Emma Marrone. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Anche Rosario Fiorello, durante il suo show radiofonico La pennicanza, ha rivolto un pensiero a Stefano De Martino, in lutto per la morte del padre Parole di affetto e di commozione per l'accaduto - facebook.com facebook