non lo farei le parole di emma marrone su stefano de martino

Emma Marrone si è lasciata andare durante la quarta puntata di Fuori di Cabello, il nuovo vodcast condotto da Victoria Cabello. La cantante ha detto chiaramente:

Emma Marrone è stata ospite della quarta puntata di Fuori di Cabello, il nuovo vodcast (podcast in video) ideato e condotto da Victoria Cabello. Il format del programma prevede un'intervista un po' scanzonata, che si articola come i test che spesso si trovavano nelle riviste femminili, con domande a risposta multipla. Dopo aver fatto accomodare sulle sue "sedie da giardino" ospiti come Alessandro Borghese, Enzo Miccio e Federica Pellegrini, Victoria Cabello ha aperto le porte del suo programma alla cantante che, come ha ricordato, è stata "la prima che mi ha detto: lo devi fare". Nel corso della chiacchierata, che Emma Marrone ha confermato essere stata fatta dietro nessun tipo di compenso, le due donne hanno parlato della carriera della cantante: il primo concerto a cui ha assistito col padre, il festival di Sanremo come cantante in gara ma anche come co-conduttrice, il rapporto con Maria De Filippi e i ricordi all'interno della scuola di Amici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

