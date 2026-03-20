In Brasile, l’ex Milan Emerson Royal si rende protagonista di un episodio in campo che ha attirato l’attenzione dei media. Durante una partita, il giocatore ha tolto la palla al compagno, creando una scena che ha fatto il giro dei social. Il video dell’episodio mostra chiaramente la dinamica e le reazioni dei presenti, diventando rapidamente oggetto di discussione tra tifosi e commentatori.

In Brasile, l’ex Milan Emerson Royal si rende protagonista di un episodio in campo a metà tra il comico e il tragico: nel tentativo di recuperare il pallone, finisce per sottrarlo a un compagno proprio in procinto di calciare, causando così un colpo involontario di quest’ultimo ai danni di un avversario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Emerson Royal toglie la palla al compagno e la conseguenza è tragicomica: il video

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