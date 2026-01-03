Calciomercato Emerson Royal di nuovo in Serie A? C’è l’interesse della Fiorentina
Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Ekrem Konur, la Fiorentina avrebbe manifestato interesse per Emerson Royal, attualmente in forza al Tottenham, con l’obiettivo di rinforzare la propria rosa a gennaio. La possibile operazione rappresenta una delle opzioni sul tavolo della società viola, che valuta attentamente le opportunità di mercato in vista della seconda metà della stagione. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa.
Secondo l'esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur, l'ex Milan Emerson Royal sarebbe nella lista della Fiorentina per gennaio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
