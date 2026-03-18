Durante le prime giornate del Grande Fratello Vip 2026, un dettaglio ha catturato l’attenzione di pubblico e concorrenti: i frequenti cambi di look di una delle nuove inquiline. In un momento, si è tolta la parrucca e si è ritrovata senza, suscitando un forte stupore tra gli altri partecipanti e gli spettatori. La scena ha fatto parlare molto sui social e tra i presenti in casa.

Programmi Tv, nelle prime giornate del Grande Fratello Vip 2026 un dettaglio ha attirato subito l’attenzione di pubblico e concorrenti: i continui cambi di look di una delle nuove inquiline. La spiegazione è arrivata in modo diretto, quando la concorrente ha chiarito: “Ragazzi, porto la parrucca”. Poco dopo, togliendola davanti agli altri, ha provocato una reazione immediata nella Casa. La protagonista è Ibiza Altea, modella e influencer già vista in Too Hot To Handle Italia. Il suo ingresso nel reality è stato accompagnato da un elemento distintivo: una valigia piena di parrucche, utilizzate per modificare rapidamente acconciatura e stile senza intervenire sui capelli in modo permanente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ragazzi, porto la parrucca”. Se la toglie e resta senza: choc generale al Grande Fratello Vip, tutti di sasso. Perché la indossa (FOTO E VIDEO)

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