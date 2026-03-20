Emergenza parodontite | i numeri e il nuovo approccio di cura

Negli ultimi trent'anni, si è registrato un aumento considerevole dei casi di parodontite grave a livello mondiale, passando da 559 milioni a 1,1 miliardi. Attualmente, questa condizione riguarda circa il 14% della popolazione globale. La crescente diffusione della malattia ha portato a sviluppare nuovi approcci di cura per affrontare questa emergenza sanitaria.

I casi di parodontite grave nel mondo sono raddoppiati negli ultimi trent’anni, passando da 559 milioni a 1,1 miliardi: è il 14% della popolazione globale. Il dato – fornito dal rapporto del Global burden of disease 2023 – è emerso durante il 24esimo Congresso nazionale della Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp). Parodontite in Italia: uno scenario preoccupante. In occasione della Giornata mondiale della salute orale che si celebra il 20 marzo, gli esperti hanno acceso i riflettori sulla centralità della prevenzione. In Italia le persone colpite dalla forma più grave della malattia gengivale sono passate dai 6 milioni di trent’anni fa ai circa 9 attuali, pari al 15,7% della popolazione adulta, contro il 4% della Spagna, l’8,5% della Gran Bretagna, l’11% della Francia e il 24% della Germania. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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