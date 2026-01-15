Approccio genetico innovativo potrebbe trasformare la cura delle demenze | lo studio Unipd
Uno studio dell’Università di Padova propone un approccio genetico innovativo per la cura delle demenze. I ricercatori hanno identificato un metodo per ripristinare una proteina fondamentale nel cervello, con potenziali effetti positivi sulla demenza frontotemporale. Questa ricerca rappresenta un passo importante verso nuove possibilità di trattamento per malattie neurodegenerative finora prive di cure efficaci.
Un passo avanti significativo nella ricerca sulle malattie neurodegenerative arriva dall’Università di Padova, dove i ricercatori hanno dimostrato la possibilità di ripristinare una proteina chiave nel cervello e migliorare i sintomi della demenza frontotemporale, una condizione finora senza cure. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
