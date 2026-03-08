Atletica Pellicoro vola negli 800 indoor | vittoria a Philadelphia in 2 | 00.93
Una mezzofondista della Bracco Atletica ha vinto la gara degli 800 metri indoor a Philadelphia con il tempo di 2:00.93. Con questa prestazione, ha migliorato di oltre un secondo il suo precedente record personale al coperto, dopo aver conquistato il titolo italiano ad Ancona. La gara si è svolta questa settimana nella città statunitense.
La mezzofondista della Bracco Atletica migliora di oltre un secondo il personale al coperto dopo il titolo italiano di Ancona. Ora è la quarta italiana di sempre indoor e sfiora lo standard per i Mondiali di Torun. Settimana perfetta per Laura Pellicoro, che continua a migliorarsi negli 800 metri indoor. La mezzofondista della Bracco Atletica ha vinto la gara disputata a Philadelphia, negli Stati Uniti, fermando il cronometro a 2:00.93 e firmando un netto progresso rispetto al recente personale.
