Atletica Pellicoro vola negli 800 indoor | vittoria a Philadelphia in 2 | 00.93

Una mezzofondista della Bracco Atletica ha vinto la gara degli 800 metri indoor a Philadelphia con il tempo di 2:00.93. Con questa prestazione, ha migliorato di oltre un secondo il suo precedente record personale al coperto, dopo aver conquistato il titolo italiano ad Ancona. La gara si è svolta questa settimana nella città statunitense.