Elettra Lamborghini, cantante e influencer, si trova spesso al centro dell’attenzione per le sue dichiarazioni e i suoi modi di comunicare. Recentemente ha affermato di essere considerata un sex symbol fino a quando apre bocca, suscitando commenti sui social e tra il pubblico. La sua carriera, iniziata come ereditiera, ha preso una piega diversa e ora si distingue nel panorama dello spettacolo.

Chi pensava che fosse destinata a rimanere una ricca ereditiera con l’hobby della canzone è stato smentito. Elettra Lamborghini è la rivelazione più sorprendente dello spettacolo italiano. Bella e soprattutto simpatica, con quelle sue uscite buffe e istintive che in men che non si dica diventano meme virali e tormentoni. E soprattutto lanciatissima. Perché ormai Elettra non è solo la cantante del twerking e dei tormentoni: ricordate “Pem Pem”, “Musica e il resto scompare” e ora “Voilà”? Da tempo Elettra si è dimostrata anche un’abile conduttrice, giudice di talent e perfetta spalla dalla battuta sempre pronta. Così, mentre ha già depositato... 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Elettra Lamborghini, lanciatissima tra gaffe e tormentoni: "Sono un sex symbol finché non apro bocca"

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