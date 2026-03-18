Elettra Lamborghini, nota cantante e influencer, è stata una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2026, dove si è distinta per alcune dichiarazioni e atteggiamenti particolari. Attualmente è presente nel cast di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, che riporta in onda la storica trasmissione. La cantante ha espresso commenti sulla propria immagine pubblica e sui confronti con altre icone dello spettacolo.

Tra le protagoniste del recente Festival di Sanremo 2026 per le sue sfuriate contro i “ festini bilaterali “, Elettra Lamborghini è nel cast di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci che torna su Rai 1. Intervistata da Chi, la cantante ha dichiarato a proposito della sua partecipazione alla trasmissione: “Sicuramente cercherò di portare la mia allegria, come sempre. E poi ho qualche canzone un po’ inaspettata, spero di stupirvi”. E ancora: “Porterò pezzi che fanno molto parte di me, altri sono un po’ più riflessivi, magari sono delle dediche e quindi sento di volermi esprimere al meglio. Mi piaceva l’idea di lavorare con Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Elettra Lamborghini: “Sono una sex symbol finchè non apro bocca. Voglio essere come Raffaella Carrà”

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Elettra Lamborghini si lamenta per i troppi festini a Sanremo che non la fanno dormire

Una selezione di notizie su Elettra Lamborghini

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Elettra Lamborghini ha depositato il marchio “Festini bilaterali” presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dopo che l’espressione è diventata virale durante il Festival di Sanremo 2026. Il termine nasce da un lapsus della cantante, che aveva usato la frase per x.com