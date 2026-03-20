Elettra Lamborghini, nota per la sua immagine di ricca ereditiera, ha partecipato all'Eurovision, affermando di essere un sex symbol finché non apre bocca. Nel corso degli ultimi mesi, ha fatto diverse gaffe pubbliche che hanno attirato l’attenzione dei media. La cantante ha sempre dichiarato di voler affermarsi nel mondo della musica, lasciando alle spalle il suo passato di ereditaria.

Chi pensava che fosse destinata a rimanere una ricca ereditiera con l’hobby della canzone è stato smentito. Elettra Lamborghini è la rivelazione più sorprendente dello spettacolo italiano. Bella e soprattutto simpatica, con quelle sue uscite buffe e istintive che in men che non si dica diventano meme virali e tormentoni. E soprattutto lanciatissima. Perché ormai Elettra non è solo la cantante del twerking e dei tormentoni: ricordate “Pem Pem”, “Musica e il resto scompare” e ora “Voilà”? Da tempo Elettra si è dimostrata anche un’abile conduttrice, giudice di talent e perfetta spalla dalla battuta sempre pronta. Così, mentre ha già depositato... 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Elettra Lamborghini, da ricca ereditiera all'Eurovision: "Sono un sex symbol finché non apro bocca". Le tante gaffe

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