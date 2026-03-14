Elettra Lamborghini i festini bilaterali diventano un marchio registrato

Elettra Lamborghini ha registrato il marchio “festini bilaterali” e ha partecipato a Sanremo 2026, contribuendo con la sua presenza a movimentare l’edizione di quest’anno. La cantante è stata la protagonista di momenti di intrattenimento che hanno attirato l’attenzione del pubblico, distinguendosi tra gli artisti presenti. La sua partecipazione ha fatto parlare di sé anche al di fuori del palco.

Se non ci fosse Elettra Lamborghini bisognerebbe inventarla. E ce lo ha confermato anche questo Sanremo 2026 da poco concluso: è stata lei più di tutti a farci divertire in un’edizione più sottotono del solito. I suoi “ festini bilaterali “, nati come lamentela sacrosanta – anche se forse voleva intendere “collaterali”, chissà – si sono fin da subito trasformati in qualcosa di più: un vero e proprio tormentone che ha accompagnato tutte e cinque le serate del Festival espandendosi anche oltre i confini della Riviera. Ma la cantante ha il business nel sangue e dopo averci riso su ecco che scatta l’idea di farli diventare un marchio registrato. I “festini bilaterali” di Elettra Lamborghini diventano marchio registrato. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elettra Lamborghini, i “festini bilaterali” diventano un marchio registrato Articoli correlati Festini bilaterali di Elettra Lamborghini diventa un marchio, perché la cantante l'ha registrato dopo SanremoElettra Lamborghini sfrutta il boom social del suo “festini bilaterali” per registrarlo come marchio verbale. Elettra Lamborghini registra il marchio ‘Festini bilaterali’I ‘festini bilaterali‘ diventano un business: dalle esilaranti lamentele di Elettra Lamborghini per il chiasso a notte fonda nella movimentata... Elettra Lamborghini e il suo Pem Pem | Roast In Peace Una raccolta di contenuti su Elettra Lamborghini Temi più discussi: La furbata di Elettra Lamborghini: Festini bilaterali ora è un marchio registrato; Elettra Lamborghini registra il marchio 'Festini bilaterali' dopo Sanremo 2026; Chi vuole usare festini bilaterali deve pagare. Elettra Lamborghini ci riprova: il piano per fare altri soldi dopo Sanremo e i meme - Il Video; Dalle notti insonni di Sanremo all'Ufficio marchi: Lamborghini registra i suoi 'festini bilaterali'. Elettra Lamborghini, i festini bilaterali diventano un marchio registratoElettra Lamborghini trasforma il tormentone dei festini bilaterali sanremesi in un marchio ufficiale: perché questa scelta e cosa comporta ... dilei.it Elettra Lamborghini registra il marchio Festini BilateraliElettra Lamborghini trasforma un tormentone nato durante il Festival di Sanremo in un progetto commerciale: ha registrato il marchio Festini Bilaterali ... corrieredellosport.it Elettra Lamborghini vuole registrare i suoi “festini bilaterali” - facebook.com facebook Serata finale Elettra Lamborghini Voilà #Sanremo2026 x.com