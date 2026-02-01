Nella giornata di mercoledì, Elena Fossati di Bovisio Masciago prenderà parte alla staffetta della fiaccola olimpica per le Olimpiadi di Milano Cortina. La sua corsa rappresenta un gesto simbolico, un modo per testimoniare che anche chi si sente fragile può portare avanti il proprio sogno e condividere un messaggio di speranza. Fossati correrà con la fiaccola in mano, portando con sé il piccolo contributo del suo paese a questa grande manifestazione sportiva.

C’è un piccolo contributo di Bovisio Masciago per le Olimpiadi di Milano Cortina. Elena Fossati correrà con la fiaccola in mano nella giornata di mercoledì. "La convocazione ufficiale è arrivata lunedì 26 gennaio, parteciperà alla tappa 59 del viaggio della fiaccola Milano Cortina, che mi vedrà impegnata in questo tragitto. Avrò il numero 109 e il punto di inizio della mia frazione di staffetta si troverà approssimativamente all’angolo di via Don Antonio Villoresi 1 a Desio e inizierò la mia staffetta pressappoco alle 17.29. Così mi hanno scritto e sono eccitata, emozionata, porterò con me la luce che rappresenta i 5 cerchi, lo sport che unisce tutti noi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sogno di Elena Fossati da Bovisio: "Portare la fiaccola per chi è fragile e testimoniare che si può sempre"

Luca, il tedoforo del Carlino, ha realizzato un suo sogno portando la fiaccola sotto la neve.

La nostra Elena Fossati anche quando fuori le temperature sono basse e il cielo segna pioggia o chissà forse neve si prepara nelle sale di “Lo Spazio” supervisionata dal nostro fisioterapista Nicolò Castellini non vediamo l’ora di seguirti il 4 febbraio - facebook.com facebook