Elche-Barcellona sabato 31 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Catalani di scena al Martinez Valero

Questa sera il Barcellona scende in campo contro l’Elche al Martinez Valero. I catalani sono alla ricerca di tre punti per consolidare la qualificazione agli ottavi di Champions League, dopo aver vinto in rimonta contro il Copenaghen al Nou Camp. L’obiettivo è chiaro: vincere per mantenere il passo e mettere pressione sulle altre squadre. La sfida inizia alle 21:00 e si aspetta una partita intensa, con i blaugrana determinati a conquistare i tre punti senza complicazioni.

Con un po' di ritardo sulla tabella di marcia, visto che a fine tempo il risultato era clamorosamente avverso, ma il Barcellona è riuscito a battere il Copenaghen al Nou Camp e centrare l'obiettivo di arrivare nelle prime 8 posizioni della prima fase di Champions League: la squadra di Flick ha dunque accesso diretto agli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Elche-Barcellona (sabato 31 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Catalani di scena al Martinez Valero

