Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa la sfida tra Elche e Siviglia, ultima partita della prima giornata di ritorno della Liga. La partita si gioca al Martinez Valero, con le due squadre separate da tre punti in classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa sfida di fine giornata.

La prima giornata di ritorno della Liga si chiuderà lunedì notte, col consueto posticipo: le squadre che si incroceranno saranno Elche e Siviglia, che in classifica sono separate da tre punti. I valenciani sono una neo-promossa e hanno disputato un girone d’andata ricco di contenuti e risultati; ultimamente hanno rallentato l’andatura e in settimana sono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Elche-Siviglia (lunedì 19 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude al Martinez Valero

Leggi anche: Espanyol-Siviglia (lunedì 24 novembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude al Cornellà

Leggi anche: Espanyol-Siviglia (lunedì 24 novembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude al Cornellà

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Pronostico Elche vs Siviglia – 19 Gennaio 2026 - Il confronto tra Elche e Siviglia in programma il 19 Gennaio 2026 alle 21:00 allo Stadio Manuel Martínez Valero promette di essere un appuntamento intenso ... news-sports.it