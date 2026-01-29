Arriva la Luna Piena della Neve | il significato i riti

La Luna Piena della Neve illumina il cielo di febbraio, portando un’immagine suggestiva e forte nel cuore dell’inverno. Questo evento astronomico, chiamato anche Snow Moon, ha da sempre affascinato le persone e alimentato miti e tradizioni in molte culture. La sua luce intensa rende il cielo notturno ancora più spettacolare, segnando un momento di particolare atmosfera nel calendario stagionale.

La "Snow Moon", ovvero "Luna Piena della Neve", emana una forte luce nel cielo invernale di febbraio, è un evento astronomico molto suggestivo che per secoli ha accompagnato e alimentato miti e leggende in tantissime popolazioni della Terra.Occhi al cielo domenica 1 febbraio 2026 per ammirare lo.

