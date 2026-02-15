Che festa al Carnevale di Fano | la pioggia non ferma migliaia di persone
Il Carnevale di Fano ha attirato migliaia di persone nonostante la pioggia torrenziale di sabato, che non ha impedito ai partecipanti di divertirsi. La pioggia battente ha complicato gli spostamenti, ma molti hanno deciso comunque di restare e assistere alle sfilate, portando ombrelli colorati e impermeabili vistosi. Sul circuito, carri decorati sfidano il maltempo tra musica e allegra confusione, mentre le tribune si riempiono di spettatori che applaudono con entusiasmo.
Fano, 15 febbraio 2026 – Il Carnevale di Fano è in pieno svolgimento. La musica risuona lungo il circuito, i carri avanzano tra applausi e coriandoli, le tribune sono gremite e l’aria è quella delle grandi occasioni. In questo momento la festa è totale: un mare di maschere, colori e “prendigetto” gridati con le mani alzate. E pensare che la giornata era iniziata sotto la pioggia. Il Carnevale non si è fermato nonostante l’acqua. La mattina il Carnevale dei bambini non si è fermato nonostante l’acqua: giochi, animazione e piazza piena di famiglie. In centro anche il raduno delle bici Graziella addobbate a tema e le iniziative dedicate ai più piccoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Carnevale di San Sisto: pioggia non ferma la festa, trionfano carri a tema tra Harry Potter e Tim Burton.
Nonostante la pioggia battente, il Carnevale di San Sisto non si ferma.
Fano, al Carnevale oltre 13mila paganti: il getto di dolciumi batte la pioggia
A Fano, il Carnevale registra un afflusso di oltre 13mila persone.
Carnevale di Fano: famiglie e bambini protagonisti
