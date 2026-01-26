L’Unione Europea si presenta nel 2026 con una realtà meno imponente di quanto si possa percepire superficialmente. Come nel racconto di Andersen, i vertici europei sembrano spesso fingere di indossare vestiti che non esistono, dando l’impressione di una forza illusoria. In questo contesto, è importante mantenere una visione obiettiva, senza lasciarsi coinvolgere da emozioni o sensazionalismi, per comprendere meglio le sfide e le dinamiche dell’UE.

di Stefano Briganti L’Unione Europea entra nel 2026 nuda come il re della fiaba di Andersen “I vestiti dell’imperatore”. I rutilanti vestiti che i suoi asserviti sarti hanno tessuto sono quelli che si ritrovano nei discorsi del sovrano-presidente della Commissione europea. Parole come “democrazia”, ”rispetto della Carta delle Nazioni”, “lotta contro chi viola le norme basilari del diritto internazionale”, “rispetto del diritto di autodeterminazione dei popoli e dei diritti umani”. Sulle spalle il mantello di broccato, “l’Europa si riconosce nei valori occidentali e nello stato di diritto”. Tutti alla corte del Re applaudono concentrati ad autocelebrarsi lodandosi e ammirandosi per rettitudine morale per la loro ferma capacità di condannare senza appelli chi viola il diritto internazionale, quello umano e quello all’autodeterminazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I vertici Ue sono nani che si credono giganti: meglio guardare a questo spettacolo senza ansie o paure

