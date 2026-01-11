Sicurezza sistema da ripensare Baby gang? Capisco le paure dei genitori ma abbiamo casi risolti in poche ore Segnalare sempre

L’assessore alla Sicurezza di Bergamo, Giacomo Angeloni, riflette sulla necessità di ripensare i sistemi di sicurezza urbana. Pur comprendendo le preoccupazioni dei genitori riguardo alle baby gang, evidenzia come siano stati risolti casi in tempi rapidi e invita a segnalare sempre situazioni sospette. Il ruolo richiede attenzione e sensibilità, elementi fondamentali per garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

Bergamo. Un assessorato poco ambito perché estremamente delicato. È così che Giacomo Angeloni, assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo da un anno e mezzo, descrive il suo incarico mentre affronta uno dei temi più dibattuti in città. Una chiacchierata che parte dal bilancio dell'attività svolta e allarga lo sguardo su una materia spesso terreno di scontro politico, ma che in realtà riguarda trasversalmente tutte le forze di governo. Dalla richiesta di un rafforzamento delle forze dell'ordine ai limiti del sistema giuridico e carcerario, fino al fenomeno del disagio e della criminalità giovanile, acuito da una sempre più dilagante "cultura dell'impunità".

