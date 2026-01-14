Rifiuti Topo Pd | Ok riduzione della sanzione alla Campania ma ci sono condizioni per uscire dalla procedura d’infrazione entro il 2026
La Commissione europea ha approvato una riduzione della sanzione giornaliera per la gestione dei rifiuti in Campania, riconoscendo i progressi della regione. Tuttavia, Topo (Pd) sottolinea che sono ancora presenti condizioni da rispettare per uscire dalla procedura d’infrazione entro il 2026. Questa decisione indica un passo avanti, ma richiede ulteriori impegni per garantire una gestione efficace dei rifiuti regionali.
“La riduzione della penalità giornaliera applicata dalla Commissione europea alla Campania per la gestione dei rifiuti regionali, rappresenta un segnale positivo e un riconoscimento dei progressi concreti compiuti dalla Regione.” Lo dichiara l’eurodeputato Raffaele . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
