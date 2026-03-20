È tornato il trifoglio adidas anche sulla maglia della Nazionale

Il trifoglio adidas è tornato sulla maglia della Nazionale, aggiungendo un tocco riconoscibile al design. Si tratta di un dettaglio che richiama un passato iconico e si inserisce in una tradizione di stile condivisa da diverse generazioni di tifosi. Questo ritorno rappresenta un elemento che si ricollega a momenti storici senza coinvolgere protagonisti specifici o contesti controversi.

Ci sono maglie che restano legate a una partita, a un’estate, a una generazione. E poi ci sono dettagli più piccoli, guizzi grafici che attraversano il tempo e tornano quando meno te lo aspetti. Il trifoglio adidas non compariva su una maglia ai Mondiali di calcio da più di trent’anni. Ora è tornato, e lo fa anche sulla nuova divisa da trasferta dell’Italia. Il kit away presentato in vista del Mondiale del 2026 si inserisce in un’operazione più ampia, che riguarda tutte le nazionali partner del marchio tedesco. L’idea è quella di riprendere l’estetica calcistica degli anni Novanta – l’ultima in cui il trifoglio era stato utilizzato su questo palcoscenico – e rielaborarla in una chiave contemporanea. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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