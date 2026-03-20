E se Apple avesse ragione?

Questa settimana OpenAI ha comunicato che ridurrà temporaneamente la velocità di sviluppo e di pubblicazione dei propri modelli di intelligenza artificiale. L'azienda ha spiegato che questa decisione riguarda l'implementazione di misure di sicurezza più rigorose e il rispetto di nuove normative. La notizia arriva dopo un periodo di intensa attività e di critiche riguardo ai rischi associati alla diffusione dell’intelligenza artificiale.

Questa settimana OpenAI ha annunciato che si darà una calmata. O meglio, per parafrasare un comunicato interno di Fidji Simo, responsabile delle applicazioni per l’azienda, OpenAI si concentrerà di più sulle cose importanti, poche e fondamentali, limitando il numero di “side quest”, il genere di esperimenti laterali che al capo dell’azienda Sam Altman piacciono tanto. A lungo, infatti, l’azienda ha annunciato novità come l’ App Store, il browser ChatGPT Atlas e servizi come Operator (in grado di fungere da “agente”, compiendo azioni al posto dell’utente), suscitando reazioni entusiaste. Negli ultimi mesi, però, la posizione dell’azienda è cambiata: dopo aver sconvolto persino Google, alla fine del 2022, con il successo di ChatGPT, per la prima volta OpenAI si è ritrovata a inseguire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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