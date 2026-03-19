L’attore Chuck Norris è stato ricoverato alle Hawaii, sull’isola di Kauai, a causa di un’emergenza medica non ancora specificata. Le sue condizioni di salute attualmente non sono note, e le fonti non hanno fornito dettagli aggiuntivi sulla situazione. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni dell’attore.

Chuck Norris è stato ricoverato per un’emergenza medica mentre si trovava sull’isola di Kauai alle Hawaii. Non è ancora chiaro il motivo dell’ingresso in ospedale, fonti hanno comunque riferito che l’attore è di buon umore. È possibile che la star abbia avuto un malore improvviso. Il ricovero di Chuck Norris Un amico di Chuck Norris ha detto di averlo sentito al telefono il 18 marzo, il giorno prima del ricovero, e ha raccontato che la star di Walker Texas Rangers stava bene, faceva battute e si stava allenando. Come si legge sul magazine TMZ, si ipotizza che l’attore abbia avuto un malore improvviso. Il campione di arti marziali è stato presto soccorso e portato in ospedale, ma non si sa ancora quale sia la causa del ricovero. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chuck Norris ricoverato alle Hawaii per un’emergenza medica ignota, come sta l'eroe di Walker Texas Ranger

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Chuck Norris è stato ricoverato in ospedale alle HawaiiL'attore, secondo le fonti di TMZ, ha avuto un'emergenza medica che l'ha obbligato al ricovero, ma sarebbe di ottimo umore.

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