È morto Carlo Cecchi attore a teatro e al cinema | aveva 86 anni
È scomparso Carlo Cecchi, attore e regista noto nel teatro e nel cinema italiano. Nato nel 1937, aveva contribuito con la sua presenza e professionalità a numerose produzioni. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 25 gennaio. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il panorama culturale nazionale.
Addio a Carlo Cecchi, attore e regista al cinema e a teatro. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 25 gennaio. Tra le sue interpretazioni si ricordano quella di Renato Cacioppoli in Morte di un matematico napoletano e a teatro Finale di partita di Samuel Beckett.🔗 Leggi su Fanpage.it
