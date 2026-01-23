È morto Carlo Cecchi attore a teatro e al cinema | aveva 86 anni

È scomparso Carlo Cecchi, attore e regista noto nel teatro e nel cinema italiano. Nato nel 1937, aveva contribuito con la sua presenza e professionalità a numerose produzioni. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 25 gennaio. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il panorama culturale nazionale.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.