Emergenza medica per Chuck Norris l’attore ricoverato alle Hawaii

L’attore è stato ricoverato in un ospedale alle Hawaii a causa di un’emergenza medica avvenuta sull’isola di Kauai. La notizia è stata diffusa da fonti vicine alla famiglia e riportata dai media. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute o sulle cause dell’intervento. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata pubblicamente.

(Adnkronos) – Paura per Chuck Norris. Da quanto apprende 'TMZ' da fonti a conoscenza diretta, l'attore è stato ricoverato in un ospedale alle Hawaii in seguito a "un'emergenza medica sull'isola di Kauai". Il sito d'intrattenimento però non conosce la natura dell'emergenza. Al momento sembrerebbe che Norris sia di buon umore. L'attore ha compiuto 86 anni lo scorso 10 marzo e ha festeggiato l'occasione pubblicando sui social media un video in cui si allena con un istruttore. —[email protected] (Web Info) Smartphone prima di dormire? “Provoca problemi seri”, l’allarme di Bassetti... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Emergenza medica durante derby: giovane atleta di 16 anni ricoverato dopo incidente sul campoDomenica 1 febbraio 2026, al termine di una partita di rugby tra le formazioni under 18 di Ancona e Ascoli, si è verificato un incidente grave sul... Buon compleanno Chuck Norris, Massimiliano Fratarcangeli…Buon compleanno Ignazio Marino, Massimiliano Fratarcangeli, Samuel Eto’o, Etrit Berisha, Chuck Norris, Umberto Balsamo, Giovanna, Sharon Stone, Eva... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Chuck Norris Chuck Norris in ospedale alle Hawaii, ricoverato per una misteriosa emergenza medicaMalore improvviso per Chuck Norris alle Hawaii: il famoso attore di Walker Texas Ranger è stato ricoverato a Kauai ... corrieredellosport.it Emergenza medica per Chuck Norris, l’attore ricoverato alle Hawaii(Adnkronos) - Paura per Chuck Norris. Da quanto apprende 'TMZ' da fonti a conoscenza diretta, l'attore è stato ricoverato in un ospedale alle Hawaii in seguito a un'emergenza medica sull'isola di Kau ... startupbusiness.it